राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब सरकारी योजनाओं का उद्घाटन अधिकारी नहीं कर पाएंगे। सरकारी कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं में स्थानीय सांसद-विधायक को अनिवार्य रूप से बुलाना होगा।

इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका को प्राथमिकता देना और प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन कराना है।

इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब प्रशासनिक अधिकारी किसी भी विकास योजना, परियोजना या सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं करेंगे।

जनप्रतिनिधियों को मिलेगा सम्मान

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी आयोजनों में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद को आमंत्रित करना जरूरी होगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक बैठक व्यवस्था और उचित स्थान आरक्षित करना भी सुनिश्चित किया जाएगा।