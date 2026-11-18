राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने भूमि वितरण को लेकर मिल रही कई तरह की गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग कर दिया है।

साथ ही इसके तहत आवंटित भूमि की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को छह लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी।

इसका उद्देश्य जरूरतमंदों और भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना था। इसके तहत अब तक तीन लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है।

इसमें से दो लाख 42 हजार 601 एकड़ भूमि का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि भूदान के तहत बची हुई छह हजार 235 एकड़ और जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वहीं, 14 हजार एकड़ अचिन्हित या असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच करायी जा रही है।

विभाग को आशंका है कि भूदान की जमीन का वितरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं, इसकी भी जांच होगी।

सर्वेक्षण के लिए जनवरी तक 3310 पदों पर होगी नियुक्ति

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए विभाग में विभिन्न पदों पर कुल 3310 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।