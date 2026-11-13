बिहार में 2 दिन बाद फिर 10 IAS अफसरों को प्रमोशन, 9 DM का बढ़ा रैंक; सरकार ने रखी एक शर्त

ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। बिहार सरकार ने 2 दिनों के अंतराल पर 10 और आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इनमें 9 जिलाधिकारी और एक माध्‍यम‍िक शिक्षा निदेशक शामिल हैं।

ये सभी 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के पदाधिकारी हैं। संयुक्‍त सचिव स्‍तर के इन पदाधिकारियों के संबंध में सामान्‍य प्रशासन व‍िभाग ने अध‍िसूचना जारी की है।

शर्त के साथ द‍िया गया प्रमोशन

इसमें 1 जनवरी 2027 से इन्‍हें अपर सचिव स्‍तर में प्रोन्‍नत‍ि दी गई है। अपर सचिव में प्रोन्‍नत‍ किए गए IAS अफसरों में कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्व‍िवेदी, शिवहर डीएम प्रत‍िभा रानी, सारण डीएम वैभव श्रीवास्‍तव शामिल हैं।