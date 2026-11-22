डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा नदी पर बने 'कच्ची दरगाह-बिदूपुर' छह-लेन पुल के उद्घाटन के बाद एक वायरल वीडियो से राजनीति गरमा गई है।

इस वीडियो में लगभग 100 युवाओं का एक समूह पुल पर हंगामा करते और पीएम मोदी के पोस्टर और कटआउट फाड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

ये युवा RJD प्रमुख लालू प्रसाद और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में नारे लगाते हैं। इनमें से एक युवक के पास डंडे पर बंधा RJD का झंडा है, जबकि बाकी किसी के पास झंडा नहीं है।

वीडियो में आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं, जो इन युवाओं को ऐसा करने से रोकने और वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। पुलिसकर्मियों के पास न तो कोई लाठी थी और न ही कोई राइफल। यह घटना पुल के उद्घाटन के लगभग आधे घंटे बाद हुई। इस घटना को लेकर भाजपा और RJD नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी राजद पर बोला हमला राज्य भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने राजद और उसके कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आज भी वैसे ही हैं, जैसे पहले थे—गुंडे और बदमाश। भाजपा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी ने पुल का उद्घाटन करके बाढ़ प्रभावित राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र (जिसका विधानसभा में प्रतिनिधित्व तेजस्वी करते हैं) और आसपास के इलाकों के लोगों को एक तोहफा दिया था, लेकिन उनकी (तेजस्वी की) पार्टी और कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि वे विकास के विरोधी हैं। इस इलाके की जनता अगले चुनाव में तेजस्वी को हरा देगी।"

राजद ने आरोपों से किया इनकार वहीं, राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस बात से इनकार किया कि वे युवक राजद कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा, "असल में, वे स्थानीय युवा थे जो कई वजहों से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से नाराज थे। पुल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ अपना 'गमछा' लहराया था।"