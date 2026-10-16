बिहार में पक्के मकान का सपना होगा पूरा, पीएम शहरी आवास योजना के लिए 24.14 करोड़ रुपये जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शहरी क्षेत्रों में आवासविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 24.14 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस राशि का उपयोग संबंधित योजना पर किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

पीएम आवास योजना शहरी में केंद्र सरकार से मिली राशि के अनुपात में राज्यांश की राशि भी शामिल की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से को मिलाकर कुल 24.14 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रांश के रूप में 16.10 करोड़ और राज्यांश के रूप में 8.03 करोड़ रुपये शामिल हैं।