किसानों को खेती के अलावा भी होगी कमाई, बिहार में सहकारिता विभाग का नया प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पैक्सों को स्वरोजगार और गैरकृषि उद्यमों के रूप में तैयार करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

इसके तहत पैक्सों को पत्तल-प्लेट, स्लीपर निर्माण, सिलाई इकाई, सोलर एलईडी बल्ब की असेंबली एवं बिक्री, जन औषधि केंद्र तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अन्य सेवा आधारित व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग द्वारा उत्कृष्ट पैक्स अध्यक्षों एवं प्रबंधकों के लिए उन्मुखीकरण एवं अनुभव कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इसके तहत 24 अक्टूबर को सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र, पूसा, समस्तीपुर और 26 अक्टूबर को दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, पटना में कार्यक्रम आयोजित होंगे।

सरकारी योजनाओं के तहत मिलेगी सहायता

सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह के मुताबिक कार्यशाला का उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पैक्सों की सफल कार्यप्रणालियों, नवाचारों और अनुभवों को अन्य समितियों तक पहुंचाना है।

इसके माध्यम से पैक्सों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, समितियों को कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त आय के नए स्रोत विकसित करने के लिए विभिन्न गैर-कृषि उद्यमों की जानकारी दी जाएगी।