बिहार में आयोग-बोर्ड के पदाधिकारियों की बल्ले-बल्ले, वेतन 25 से बढ़कर ₹65 हजार; दैनिक भत्ता भी 3.5 गुना
बिहार सरकार ने विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों व पदाधिकारियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की है। मासिक वेतन ...और पढ़ें
HighLights
आयोग-बोर्ड पदाधिकारियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि।
मासिक वेतन ₹25 हजार से बढ़कर ₹65 हजार हुआ।
दैनिक भत्ता ₹1 हजार से ₹3500 तक बढ़ा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन गठित आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मासिक वेतन में ₹40 हजार की सीधी बढ़ोतरी
मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर की सुविधा पाने वाले पदाधिकारियों का मासिक वेतन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है।
यानी मासिक वेतन में 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नए प्रावधान के बाद इन पदाधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक मासिक वेतन मिलेगा।
दैनिक भत्ता ₹1000 से बढ़कर ₹3500
दैनिक भत्ते में भी बड़ा इजाफा किया गया है। इसे एक हजार रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। इस तरह दैनिक भत्ता पहले के मुकाबले साढ़े तीन गुना हो गया है। कैबिनेट के फैसले से संबंधित श्रेणी के पदाधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।
आतिथ्य भत्ते में भी हुआ इजाफा
सरकार ने आतिथ्य भत्ते की राशि में भी बढ़ोतरी की है। मंत्री श्रेणी में आतिथ्य भत्ता 18 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये हो गया है। राज्य मंत्री श्रेणी में इसे 17,500 से बढ़ाकर 29,500 रुपये किया गया है।
उप मंत्री श्रेणी का भत्ता भी बढ़ा
उप मंत्री श्रेणी में आतिथ्य भत्ता 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 29 हजार रुपये कर दिया गया है। इस तरह तीनों श्रेणियों में आतिथ्य भत्ते में संशोधन किया गया है।
वेतन, दैनिक भत्ता और आतिथ्य भत्ते में बदलाव से आयोग-बोर्ड समेत विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि होगी।
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