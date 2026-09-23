बिहार में आयोग-बोर्ड के पदाधिकारियों की बल्ले-बल्ले, वेतन 25 से बढ़कर ₹65 हजार; दैनिक भत्ता भी 3.5 गुना

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन गठित आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मासिक वेतन में ₹40 हजार की सीधी बढ़ोतरी मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर की सुविधा पाने वाले पदाधिकारियों का मासिक वेतन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। यानी मासिक वेतन में 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नए प्रावधान के बाद इन पदाधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक मासिक वेतन मिलेगा। दैनिक भत्ता ₹1000 से बढ़कर ₹3500 दैनिक भत्ते में भी बड़ा इजाफा किया गया है। इसे एक हजार रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। इस तरह दैनिक भत्ता पहले के मुकाबले साढ़े तीन गुना हो गया है। कैबिनेट के फैसले से संबंधित श्रेणी के पदाधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।