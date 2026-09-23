बिहार कैबिनेट के 24 बड़े फैसले: पटना में खुलेगा मां सीता महिला विश्वविद्यालय, सुरक्षा से डेयरी तक कई प्रस्ताव मंजूर

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, डेयरी विकास और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसलों में पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है। बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत बनने वाला यह राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा।

बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का नया केंद्र बनेगा पटना कैबिनेट ने पटना में मां सीता विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नए विश्वविद्यालय से छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार की उम्मीद है।

बेगूसराय को भी मिला विश्वविद्यालय का तोहफा कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए भी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के संस्थानों के विस्तार की दिशा में एक और कदम जुड़ा है।

पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने पर 336 करोड़ से ज्यादा कैबिनेट ने जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को मजबूत करने और लोक भवन के उपयोग के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 336.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के लिए भी कई फैसले लिए गए।

नक्सल अभियान से आपदा प्रबंधन तक 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 ड्रोन की खरीद को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण, नदी क्षेत्र में अभियान, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाएगा।

कोसी में 126 करोड़ से डेयरी सेक्टर को मिलेगा विस्तार सात निश्चय-3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास की योजनाओं को मंजूरी मिली है। करीब 126.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

पशु चिकित्सा से पटना नगर निगम तक कई फैसले कैबिनेट ने बिहार पशु चिकित्सा अवस्थापना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी। वहीं नगर निगम पटना को कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पहले दिए गए 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया।