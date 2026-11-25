राज्य ब्यूरो, पटना। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड स्थित सरसोपाही गांव में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। सात सदस्यीय एनआईए टीम ने गांव में छापेमारी कर फिरोजा और उसके बेटे मोहम्मद उस्मान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। टीम मध्य प्रदेश से मधुबनी पहुंची थी।

तीन महीने पहले पति की हुई थी गिरफ्तारी हिरासत में लिए गए दोनों लोग मोहम्मद इजहार की पत्नी और बेटा हैं। गौरतलब है कि करीब तीन महीने पहले एनआईए ने मोहम्मद इजहार को पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर के संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब उसी मामले की जांच के सिलसिले में उसकी पत्नी और बेटे से पूछताछ की जा रही है।

व्हाट्सएप चैट से खुला था संपर्क का मामला जांच एजेंसी के अनुसार, मोहम्मद इजहार पर आरोप है कि वह व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर के संपर्क में था। जांच के दौरान दोनों के बीच बातचीत से जुड़े चैट सामने आने की बात कही गई थी। इन चैट में दंगा फैलाने और इलाके में अशांति पैदा करने की कथित साजिश से संबंधित बातें होने का आरोप है।