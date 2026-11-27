राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और शहरी विकास की योजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने 1492.84 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। यह राशि सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपलब्ध कराई गई है।

इसके तहत राज्य के सभी 264 कार्यरत नगर निकायों को सहायक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नगर विकास विभाग मुख्यालय स्तर पर तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर भी राशि खर्च करेगा। 19 नगर निगमों को मिलेंगे सबसे अधिक 575.87 करोड़ स्वीकृत राशि में सबसे अधिक 575.87 करोड़ रुपये राज्य के 19 नगर निगमों को दिए जाएंगे। वहीं, 89 नगर परिषदों के बीच 550.17 करोड़ रुपये और 156 नगर पंचायतों के बीच 339.93 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति मिली है। इस तरह तीनों श्रेणियों के नगर निकायों को कुल 1465.97 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

264 शहरों में विकास योजनाओं को मिलेगी गति इस अनुदान से नगर निकाय अपने स्तर पर शहरी सुविधाओं और विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। नगर निगमों से लेकर नगर पंचायतों तक को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य स्थानीय निकायों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना है। इससे शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और नागरिक सेवाओं के संचालन में सहूलियत होगी।

तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण पर खर्च होंगे 26.87 करोड़ नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान के अलावा 26.87 करोड़ रुपये मुख्यालय स्तर पर खर्च किए जाएंगे। यह राशि सामान्य निधि के 3.6 प्रतिशत हिस्से के रूप में निर्धारित की गई है।