बिहार के 264 नगर निकायों को मिलेंगे 1492.84 करोड़ रुपये, विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
बिहार सरकार ने शहरी निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए 1492.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर 264 नगर निकायों को दी जाएगी, जिससे शहरी सुविधाओं और तकनीकी क्षमता में सुधार होगा।
HighLights
1492.84 करोड़ रुपये की राशि 264 नगर निकायों को स्वीकृत।
शहरी विकास योजनाओं को गति मिलेगी, आर्थिक मजबूती आएगी।
तकनीकी क्षमता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर भी खर्च होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और शहरी विकास की योजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने 1492.84 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। यह राशि सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपलब्ध कराई गई है।
इसके तहत राज्य के सभी 264 कार्यरत नगर निकायों को सहायक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नगर विकास विभाग मुख्यालय स्तर पर तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर भी राशि खर्च करेगा।
19 नगर निगमों को मिलेंगे सबसे अधिक 575.87 करोड़
स्वीकृत राशि में सबसे अधिक 575.87 करोड़ रुपये राज्य के 19 नगर निगमों को दिए जाएंगे। वहीं, 89 नगर परिषदों के बीच 550.17 करोड़ रुपये और 156 नगर पंचायतों के बीच 339.93 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति मिली है। इस तरह तीनों श्रेणियों के नगर निकायों को कुल 1465.97 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
264 शहरों में विकास योजनाओं को मिलेगी गति
इस अनुदान से नगर निकाय अपने स्तर पर शहरी सुविधाओं और विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। नगर निगमों से लेकर नगर पंचायतों तक को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य स्थानीय निकायों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना है। इससे शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और नागरिक सेवाओं के संचालन में सहूलियत होगी।
तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण पर खर्च होंगे 26.87 करोड़
नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान के अलावा 26.87 करोड़ रुपये मुख्यालय स्तर पर खर्च किए जाएंगे। यह राशि सामान्य निधि के 3.6 प्रतिशत हिस्से के रूप में निर्धारित की गई है।
इसके तहत स्पर टाइप पीएमयू के संचालन, सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता बढ़ाने और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रीयकृत रूप से खर्च किया जाएगा।
शहरी प्रशासन को तकनीकी रूप से बनाया जाएगा सक्षम
इस राशि से नगर निकायों में तकनीकी दक्षता और कार्यप्रणाली बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से शहरी निकायों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
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