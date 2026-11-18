राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर बृजवासी और राहुल राज (MLC) को बड़ी राहत मिली है।

दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय ने इस संबंध में अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए हैं।

सचिवालय ने याचिकाओं की जांच के बाद पाया कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप याचिकाएं नहीं होने के कारण उन्हें विचार योग्य नहीं माना गया।

विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी पत्रों में याचिकाएं खारिज करने के आधार स्पष्ट किए गए हैं। इस फैसले से दोनों सदस्यों के विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत शुरू कराई गई कार्रवाई की मांग को झटका लगा है।

राजद नेताओं और जन सुराज की ओर से दायर हुई थीं याचिकाएं वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने याचिकाएं दायर की थीं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद शामिल थे।

इन नेताओं ने दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों के भाजपा के पक्ष में जाने को दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का आधार बनाया था। इसके अलावा जन सुराज के नेता एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच लोगों ने भी याचिकाएं दी थीं। इनमें संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे। सचिवालय ने राजद नेताओं और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर सभी याचिकाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाया। बाहरी व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं सचिवालय की जांच में याचिकाओं से जुड़ी कई प्रक्रियागत कमियां सामने आईं। नियमों के अनुसार, दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित याचिका दायर करने का अधिकार विधान परिषद के मौजूदा सदस्य को है।