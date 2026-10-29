बिहार में MLC को कितनी मिलती है Salary? पेंशन-ट्रैवल कूपन और कार लोन का भी समझिए हिसाब-किताब

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 शिक्षक व स्नातक सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों को कानून बनाने के महत्वपूर्ण अधिकारों के साथ-साथ कई बेहतरीन सरकारी सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं।

सभी भत्तों और वेतन को मिला दिया जाए, तो एक एमएलसी का सालाना पैकेज 24 लाख रुपये से भी अधिक का होता है।

बिहार में MLC को कितनी सैलरी मिलती है?

बिहार में MLA और MLC दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। भत्तों को मिलाकर एक MLC की मासिक आय लगभग 1.60 लाख रुपये से ज्यादा बैठती है।

इसके अलावा, विधान मंडल सत्र के दौरान MLC को पटना में रहने पर ₹3,000 प्रतिदिन और राज्य के बाहर होने पर ₹3,500 प्रतिदिन का दैनिक भत्ता भी अलग से मिलता है।

भत्ते का प्रकार अनुमानित राशि (प्रति माह) मूल वेतन (Basic Salary) ₹50,000 क्षेत्रीय भत्ता (Constituency Allowance) ₹55,000 निजी सहायक (PA) भत्ता ₹40,000 कार्यालय व स्टेशनरी खर्च ₹15,000 संचार / टेलीफोन भत्ता ₹8,300 (बिना वाउचर)

MLC के पास कितनी पावर और कितने अधिकार?

बिहार में MLC की कानून बनाने में हिस्सेदारी होती है। वित्तीय बिल को छोड़कर बाकी सभी विधेयक विधान परिषद में लाए जा सकते हैं। एमएलसी इन विधेयकों पर चर्चा करते हैं और उनमें बदलाव के सुझाव दे सकते हैं।

इसी के साथ, राज्य सरकार के सालाना बजट पर विधान परिषद में विस्तार से चर्चा करने का अधिकार सदस्यों को होता है।