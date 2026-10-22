बिहार विधान परिषद चुनाव: मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए कर्मी, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर

जागरण संवाददाता, पटना। पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। कुल 36 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 99,302 मतदाता वोटिंग करेंगे। निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

गुरुवार को पटना जिले के बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर स्कूल स्थित वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र से मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने पटना, नालंदा एवं नवादा जिले के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा निर्वाचन से संबंधित किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता बरतने, विधि-व्यवस्था संधारित रखने तथा मतदाताओं के लिए सुगम एवं सुरक्षित मतदान व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पटना जिले में कुल 126 मतदान केंद्र पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना, नालंदा और नवादा जिलों में कुल 134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 120 मूल और 14 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। जिलेवार देखें तो पटना में 80 मतदान केंद्र (79 मूल और एक सहायक), नालंदा में 37 (24 मूल और 13 सहायक) तथा नवादा में 17 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

वहीं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तीनों जिलों में कुल 80 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पटना में 46, नालंदा में 20 और नवादा में 14 मतदान केंद्र शामिल हैं। इस प्रकार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में पटना जिले के अंतर्गत कुल 126 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा।

सुबह आठ से शाम बजे से होगा मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुक्रवार की सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद बैलेट बाक्स एवं अन्य मतदान सामग्री निर्धारित प्रक्रिया के तहत बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पटना में जमा कराई जाएगी।

बैंगनी स्केच पेन से ही देनी होगी अभ्यर्थियों को अधिमान्यता मतदान के दौरान मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में अधिमान्यता अंकित करने के लिए मतदान पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए आधिकारिक बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। किसी अन्य कलम से निशान लगाने पर मतपत्र अमान्य हो सकता है।