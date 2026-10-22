NDA एकजुट, महागठबंधन में टकराव; सभी 8 सीटों पर उतरकर JSP ने MLC चुनाव में लगाया सियासी तड़का!

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद का संभवत: यह पहला चुनाव (Bihar MLC Chunav 2026) होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख पार्टियां आम चुनाव की तरह दिलचस्पी दिखा रही हैं। जबरदस्त जनसंपर्क और आरोप प्रत्यारोप तो अब चुनावों के श्रृंगार बन गए हैं, नई शुरुआत लिफाफा बांटने की हुई है।

कई क्षेत्रों से यह सूचना आई है कि श्रीदुर्गाशप्तशती के बीच में आशीर्वाद स्वरूप रुपये बांटे गए हैं। यह आरोप किसी एक दल के उम्मीदवार पर नहीं लगा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के दृश्य खूब वायरल हुए हैं।

चुनाव प्रचार में महागठबंधन की तुलना में एनडीए की सक्रियता अधिक दिखाई पड़ी। नामांकन के दिन एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मंच पर विराजमान रहे। जिलों में आयोजित बैठकों में भी एनडीए की एकजुटता बनी रही। इसके पांच में से केवल दो दल भाजपा और जदयू चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रामपुकार सिन्हा सारण शिक्षक स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने जदयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर का समर्थन कर दिया है।

महागठबंधन में टकराव दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख दल राजद, कांग्रेस और वाम दलों के उम्मीदवार कई सीटों पर आपस में टकरा रहे हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राजद और कांग्रेस के अलावा भाकपा माले के भी उम्मीदवार हैं।

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद और भाकपा ने कांग्रेस का समर्थन किया है, क्योंकि यह कांग्रेस की जीती हुई सीट है, लेकिन माकपा ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। मदनमोहन झा कांग्रेस के उम्मीवार हैं। इसी तरह तिरहुत शिक्षक क्षेत्र में राजद और कांग्रेस ने भाकपा के संजय कुमार सिंह का समर्थन किया है। यह भाकपा की जीती हुई सीट है। शिक्षक क्षेत्र में कांग्रेस के बागी राजेश राठौड़ भी मैदान में हैं। कोसी (कोशी) और पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं। एनडीए में सबसे दिलचस्प लड़ाई पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में है। इसके उम्मीदवार नीरज कुमार के विरुद्ध जदयू विधायक अनंत सिंह आक्रामक हैं। वे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का प्रचार कर रहे हैं।