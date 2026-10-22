Bihar MLC Election: कोसी स्नातक निर्वाचन के लिए सुपौल में 13 केंद्रों पर होगा मतदान, 9461 मतदाता डालेंगे वोट

जागरण संवाददाता, सुपौल। बिहार विधान परिषद के कोसी (कोशी) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव का मतदान शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतदान को लेकर जिले में कुल 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 9461 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इनमें 7196 पुरुष और 2265 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान बाद 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। फिलहाल, मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। खासकर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सुपौल जिले के सभी प्रखंडों को शामिल किया गया है। जिले में 12 मूल मतदान केंद्र तथा एक सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। सभी मूल मतदान केंद्र संबंधित प्रखंड कार्यालयों और अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए हैं, जबकि सहायक मतदान केंद्र त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय में होगा। मतदान केंद्र संख्या 34 मरौना प्रखंड कार्यालय, 35 निर्मली, 36 सरायगढ़-भपटियाही, 37 किशनपुर, 38 अनुमंडल कार्यालय सुपौल, 39 प्रखंड कार्यालय सुपौल, 40 प्रखंड कार्यालय पिपरा, 41 नगर पंचायत सिमराही, 42 प्रतापगंज, 43 बसंतपुर, 44 छातापुर तथा 45 त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय में बनाया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्र संख्या 45 (क) त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय में सहायक मतदान केंद्र रहेगा।