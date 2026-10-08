बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों पर 5.32 लाख मतदाता करेंगे फैसला, तिरहुत में सबसे अधिक 'थर्ड जेंडर' वोटर

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद की आठ सीटों पर हार-जीत का निर्णय कुल 532847 मतदाता करेंगे। इनमें शिक्षक कोटे की चार सीटों के लिए 40253 मतदाता हैं और स्नातक श्रेणी की इतनी ही सीटों के लिए 492594 मतदाता। मंगलामुखी (थर्ड जेंडर) मतदाताओं की संख्या 37 है।

इस श्रेणी में सर्वाधिक 20 मतदाता तिरहुत (स्नातक) सीट पर हैं। शिक्षक सीटों में से एकमात्र तिरहुत में ही तीन मंगलामुखी मतदाता हैं। बाकी तीन सीटों पर उनकी संख्या शून्य है। उल्लेखनीय है कि इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है।

दरअसल, शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों पर आम मतदाता वोट नहीं दे सकते। इसके लिए पात्र नागरिकों को हर बार विशेष रूप से आवेदन करके अपना नाम मतदाता-सूची में दर्ज कराना पड़ता है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार, हर चुनाव से पहले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूची नए सिरे से तैयार होती है। पुरानी सूची का कोई भी डेटा स्वतः मान्य नहीं होता। बहरहाल स्नातक सीटों पर पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओंं की तुलना मेंं तिगुनी से भी अधिक है। शिक्षक श्रेणी की सीटों पर यह अनुपात और अधिक बढ़ जाता है। वहां पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता मात्र 23.78 प्रतिशत हैं।