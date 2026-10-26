बिहार विधान परिषद चुनाव का कल आएगा रिजल्ट, MLC की 8 सीटों पर 150 कैंडिडेट की किस्मत का होगा फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रतीक्षा की घड़ियां पूरी हो रही हैं और बहुत संभव है कि मंगलवार देर रात तक सभी आठ सीटों का परिणाम घोषित हो जाए।

इसी के साथ उन 150 प्रत्याशियों (स्नातक कोटे में 90 और शिक्षक कोटे में 60) के भाग्य का निर्णय हो जाएगा, जो विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की इन सीटों के लिए दांव आजमाए हुए हैं।

इनमें सर्वाधिक उत्सुकता पटना (स्नातक) सीट को लेकर है, जिसने अनंत सिंह की राजनीति को डांवाडोल स्थिति में ला दिया है। पटना सहित स्नातक कोटे की चार सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था।

पहले मिल सकता है शिक्षक सीटों का परिणाम

शिक्षक कोटे की भी इतनी ही सीटें हैं। मंगलवार सुबह आठ बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और आशा है कि पहले शिक्षक कोटे की सीटोंं के परिणाम सार्वजनिक हों।

कारण यह कि इन सीटों पर मतदाता अपेक्षाकृत कम हैं। हालांकि, मतदान में वे स्नातकों की तुलना में काफी आगे रहे हैं।



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से निष्पक्ष और निर्द्वंद्व भाव से मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है।