Bihar MLC Election: फाइनल डाटा में बढ़ गया वोटिंग प्रतिशत, पटना स्नातक सीट पर सबसे ज्यादा उछाल

राज्य ब्यूरो, पटना। अंतिम आंकड़ों में पटना (स्नातक) सीट पर पड़े वोटों में 21.37% की वृद्धि हो गई। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि इसी सीट पर दर्ज हुई है, जो इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा में रही है। अब यहां के परिणाम की प्रतीक्षा है।

बहरहाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक कोटे की आठ सीटों पर हुए मतदान के अंतिम आंकड़े शनिवार दोपहर सार्वजनिक कर दिए। स्नातक क्षेत्रों में औसत 53.42% और शिक्षक क्षेत्रों में 82.85% मतदान दर्ज किया गया है। अंतिम आंकड़ों में इन दोनों श्रेणी की सीटों पर पड़े मतों में क्रमश: 9.55% और 8.30% की वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार अपराह्न चार बजे तक शिक्षक कोटे की सीटों पर 74.55% और स्नातक कोटे की सीटों पर 43.87% मतदान की सूचना थी। कुल आठ सीटों पर शुक्रवार (23 अक्टूबर) को मतदान हुआ था। मतदान में शिक्षकों ने स्नातक वालों को काफी पीछे छोड़ दिया। शिक्षक कोटे की चार सीटों पर मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया, जबकि स्नातक कोटे की चार सीटों पर उदासीनता रही।