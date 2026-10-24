बिहार MLC चुनाव में वोट नहीं डाल सके प्राइमरी टीचर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव की मांग 

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। शुक्रवार को चार विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में बेगूसराय के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 25 हजार शिक्षक अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोट नहीं डाल सके।

वोट के अधिकार से वंचित इन शिक्षकों में सवाल है कि देश के भावी नागरिकों में लोकतंत्र की नींव रखने वाले शिक्षक अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी से कब तक वंचित रहेंगे।

प्रारंभिक शिक्षक साझा मंच के सदस्य रंजन कुमार, विनय कुमार, अनुपमा सिंह, धनंजय कुमार, जयप्रकाश ज्योति, भवेश कुमार, नवीन प्रसाद सिंह, वासीउल हक अंसारी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को मताधिकार देने का प्रश्न 70 वर्षों से संसदीय विमर्श में है।