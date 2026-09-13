'कोटे में कोटा' पर मंत्री संतोष सुमन के 8 सवाल, बोले- जब पिछड़ों में वर्गीकरण तो SC में क्यों नहीं?

राज्य ब्यूरो, पटना। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्‍यूलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डाॅ. संतोष कुमार सुमन ने अनुसूचित जाति के भीतर वर्गीकरण के विरोध पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि कोटे में कोटा का उद्देश्य आरक्षण खत्म करना नहीं, बल्कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित तबके तक पहुंचाना है।

सुप्रीम कोर्ट की संव‍िधान पीठ का द‍िया हवाला

मंत्री संतोष ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का हवाला देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अगस्त 2024 को एससी के भीतर उप-वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से संभव माना है।