जागरण संवाददाता, पटना। चोरों ने बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर के निजी आवास को निशाना बनाया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कालोनी स्थित मंत्री के दो मंजिला मकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

चोरों ने घर के चार कमरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। छठ महापर्व के दौरान मंत्री संजय टाइगर का परिवार अपने आवास से बाहर गया हुआ था। घर में किसी की मौजूदगी नहीं होने का फायदा उठाकर चोर मकान में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने एक-एक कर चार कमरों के ताले तोड़े और अंदर रखी अलमारियों को खंगाल दिया।

सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि चोर करीब 600 ग्राम सोना, दो किलो चांदी और सात लाख रुपये नकद लेकर फरार हुए हैं। इसके अलावा घर में रखे कई अन्य कीमती सामान भी चोरी होने की बात सामने आई है। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है।

चोरों ने जिस तरीके से चार कमरों के ताले तोड़कर अलमारियों को खंगाला, उससे साफ है कि उन्हें घर के भीतर रखे सामान की जानकारी थी। पुलिस और एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे आवास का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

मंत्री संजय टाइगर के आवास पर चोरी।(सोर्स: जागरण) वहीं, पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ फुटेज में संदिग्धों की गतिविधियां भी नजर आई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस को अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है।