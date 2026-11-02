Bihar Librarian Dummy Admit Card: डमी एडमिट कार्ड आज होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 5 नवंबर तक सुधार का मौका

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Librarian Dummy Admit Card 2026: विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज, 2 नवंबर 2026 को डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थी दोपहर से अपना डमी एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित पोर्टल पर User ID और Password के जरिए लॉगिन करना होगा। डमी एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती मिलने पर अभ्यर्थियों को उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा।

आज दोपहर से डाउनलोड कर सकेंगे डमी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड के अनुसार, विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी 2 नवंबर की दोपहर से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

डाउनलोड की सुविधा 5 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डमी एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें। नाम से लेकर जन्मतिथि तक कर सकेंगे सुधार डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें दर्ज अपनी व्यक्तिगत जानकारी जरूर चेक करें। नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर और आरक्षित श्रेणी जैसी जानकारी में कोई गलती होने पर ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है।

किसी भी त्रुटि को नजरअंदाज न करें, क्योंकि बाद में यही विवरण अंतिम एडमिट कार्ड में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सुधार की अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। 5 नवंबर तक मिलेगा त्रुटि सुधार का मौका बिहार बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 5 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। अभ्यर्थी इसी अवधि के दौरान अपने विवरण में जरूरी संशोधन कर सकते हैं। यदि आरक्षित श्रेणी में बदलाव के कारण अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देय होता है, तो उसे भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। 5 नवंबर के बाद त्रुटि सुधार से संबंधित दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। Bihar Librarian Dummy Admit Card ऐसे करें डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। इसके बाद अपनी User ID और Password की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित कार्ड को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट भी निकालकर रख लें। इसके बाद नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य सभी विवरणों का मिलान करें।

गलती मिले तो तुरंत ऑनलाइन करें सुधार यदि डमी एडमिट कार्ड में किसी तरह की त्रुटि दिखाई देती है, तो अभ्यर्थी संबंधित सुधार विकल्प के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं। सुधार करने के बाद जानकारी को दोबारा जांचना जरूरी है।