बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1 महीने तक चलेगा स्पेशल वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव; BLO भरवाएंगे Form-6

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में छूटे हुए लोगों और युवाओं के नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इस पूरे अभियान की नियमित निगरानी राज्य, जिला और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी स्तर पर की जाएगी। इससे निर्वाचन आयोग के "कोई मतदाता न छूटे" का संकल्प पूरा हो सकेगा। अभियान के अंतर्गत पहल: घर-घर जाकर सत्यापन: बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर ऐसे योग्य नागरिकों की पहचान करेंगे, जिनका नाम मतदाता-सूची में नहीं है। प्रारूप-6 (फॉर्म-6) भरना अनिवार्य: पात्रता पाए जाने पर बीएलओ द्वारा अनिवार्य रूप से प्रारूप-6 भरवाया जाएगा, ताकि उनका नाम मतदाता-सूची में दर्ज हो सके। विशेष कैंपों का आयोजन: आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्रों पर विशेष कैम्प लगाए जाएंगे। इसके अलावा रात में आश्रय लेने वाले लोगों, मजदूरों की कालोनियों, बेघर नागरिकों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष कैंपों की व्यवस्था की जाएगी।