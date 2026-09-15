बिहार में जमीन मालिकों को राहत: 31 अक्टूबर तक अपडेट होगी जमाबंदी, उत्तराधिकार नामांतरण भी होगा आसान

राज्य ब्यूरो, पटना। भू-अभिलेखों को पारदर्शी और अद्यतन (अपडेटेड) बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाने जा रहा है।

इसके तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी को मूल जमाबंदी पंजी की स्कैन प्रति से मिलाकर त्रुटियों का सुधार करने के साथ-साथ मृत जमाबंदीदारों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम से उत्तराधिकार नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस संंबंध में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं और बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान को निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया है।

पत्र में कहा गया है कि जमाबंदी में रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता-खेसरा, रकबा, लगान अथवा अन्य विवरण मूल अभिलेख से अलग पाए जाने पर उसे दुरुस्त किया जाए। शून्य रकबा, शून्य लगान तथा मिसिंग सूचनाओं को भी अभियान के दौरान ठीक किया जाएगा।