बिहार के 4 जिलों में शराब तस्करी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', रडार पर होंगे बेल वाले माफिया

राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान और छपरा में बड़े वाहनों के जरिए होने वाली शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी और सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मधुबनी और भागलपुर जिलों में देसी शराब की बरामदगी एवं जब्ती के लिए विशेष अभियान चलेगा।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान इसके निर्देश दिए। उन्होंने ट्रक सहित अन्य बड़े वाहनों से अवैध शराब की ढुलाई पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई तेज करने को कहा।