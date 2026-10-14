ऊपर पुआल और सफाई का सामान, नीचे शराब का खजाना, दरभंगा में तस्करों की चालाकी फेल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार मुस्तैद है।

इसी कड़ी में दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाने की पुलिस ने मद्य निषेध विभाग, पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

पुलिस ने एक ट्रक के अंदर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त तहखाने से 1171.44 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। यह शराब हरियाणा में निर्मित है, जिसे तस्करी के जरिए बिहार लाया गया था।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह मद्य निषेध विभाग को इनपुट मिला था कि एक ट्रक के जरिए शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही है।

इस सूचना पर बहादुरपुर थाना पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से जाल बिछाया। थाना क्षेत्र के बीएमपी-13 स्थित आमस के नवनिर्मित पुल के नीचे जब ट्रक से शराब उतारी जा रही थी, तभी पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी।

पुलिस को देखते ही ट्रक चालक और शराब कारोबारी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। जब पुलिस ने ट्रक की सघन तलाशी ली, तो ऊपर से उसमें सेनेटरी (सफाई) का सामान और पुआल (पाली) भरा हुआ था ताकि किसी को शक न हो।