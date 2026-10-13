दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए स्पाइसजेट ने बंद की टिकटों की बुकिंग

संवाद सहयोगी, दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। नवरात्र के मौके पर स्पाइसजेट की ओर से दिल्ली और मुंबई हवाई मार्ग पर फिलहाल टिकटों की बुकिंग लेना बंद कर दिया गया है।

ऐसे में दिल्ली और मुंबई से पर्व त्योहार के दौरान घर वापसी को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, दरभंगा और दिल्ली के बीच स्पाइसजेट कंपनी की ओर से अगले चार दिनों के लिए टिकटों की बुकिंग बंद की गई है।

आगामी रविवार के लिए स्पाइसजेट टिकटों की बुकिंग ले रहा है। उस अवधि के लिए टिकटों की खरीदारी शुरू है। इस दौरान एयरलाइन कंपनी ने एक टिकट का दाम 9,757 रुपये रखा है। जबकि दरभंगा और मुंबई के बीच स्पाइसजेट की उड़ान करीब एक माह से लगातार बंद है। दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट ने फिलहाल 24 अक्टूबर तक के लिए टिकटों की बुकिंग पूरी तरह बंद कर रखी है। इसके बाद 25 अक्टूबर के लिए टिकटों की बुकिंग चालू है, जिसमें यात्रियों को स्पाइसजेट के विमान में एक टिकट की खरीदारी पर 10,593 रुपये लग रहे हैं। जिस कारण यात्रियों की चिंता अधिक बढ़ गई है। इस बाबत स्पाइसजेट के एक अधिकारी ने बताया कि आपरेशनल रीजन की वजह से टिकटों की बुकिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। खामियां दूर होने के बाद टिकटों की बुकिंग चालू कर उड़ान सेवा बहाल की जाएगी। 10 विमानों का हुआ आवागमन मंगलवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच कुल 10 विमानों का आवागमन हुआ। इसमें दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से 25 मिनट पहले पहुंच गई।