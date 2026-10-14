जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ थाना क्षेत्र की अनुपम नगर कालोनी में सोमवार रात बोलेरो से बरामद 74 पेटी (639.36 लीटर) अंग्रेजी शराब की जांच में पता चला है कि शराब वाराणसी से ही खरीदी गई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपितों ने यूपी में बिक्री के लिए अनुमन्य आफिसर्स च्वाइस ब्रांड खरीदी थी, जो बिहार में दोगुने दाम पर बिकती है। पुलिस अब उन शराब लाइसेंसियों तक पहुंचने में जुटी है, जिन्होंने तस्करी के लिए शराब बेची।

थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में सारनाथ की गणपत नगर कालोनी निवासी राकेश गुप्ता और हड़हा सराय चौक निवासी राहुल सेठ शामिल हैं। दोनों पहले भी कई बार शराब बिहार पहुंचा चुके हैं। पंचकोशी चौराहे पर नवरात्र-दशहरा मेला ड्यूटी के दौरान वाहनों की जांच चल रही थी।