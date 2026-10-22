बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तैयारी, जमीन अधिग्रहण टेंडर की डेडलाइन बढ़ी; अब 12 नवंबर तक मौका

राज्य ब्यूरो, पटना। सोनपुर (सारण) और अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया से जुड़े टेंडर की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

अब इच्छुक सलाहकार एजेंसियां 12 नवंबर तक अपना प्रस्ताव जमा कर सकेंगी। पहले प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर निर्धारित थी।

नागरिक विमानन विभाग ने इस संबंध में 14 अक्टूबर को पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार, तकनीकी टेंडर प्रस्तावों को खोलने की तारीख भी बदल दी गई है। अब 13 नवंबर को नागरिक विमानन विभाग के कार्यालय में तकनीकी टेंडर खोले जाएंगे।