बिहार में दो नए एयरपोर्ट के लिए सरकार लेगी 7373 एकड़ जमीन, 26 हजार से अधिक रैयतों पर पड़ेगा असर

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में प्रस्तावित अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने का खाका तैयार कर लिया गया है।

इन परियोजनाओं के लिए करीब 7,373 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। सरकार जमीन जुटाने के लिए पहले रैयतों से सीधे खरीद का रास्ता अपनाएगी।

सहमति नहीं बनने या अन्य जरूरी मामलों में ही भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा लिया जाएगा। इस दिशा में पहल कर दी गई है। इससे पहले बकायदा सलाहकार एजेंसी का चयन होगा।

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया तेज

मिली जानकारी के अनुसार सोनपुर एयरपोर्ट के लिए सारण जिले में करीब 4228 एकड़ जमीन जुटाई जानी है। इसके लिए सोनपुर और दरियापुर अंचल के करीब 26 मौजा चिह्नित किए गए हैं।