बिहार के हजारों इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए खुशखबरी, सम्राट सरकार ने दिया Diwali Gift

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए सरकार अब निजी भवनों में आवास की व्यवस्था करेगी।

सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था पर सालाना 58 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होंगे। इससे राज्य के 49 हजार छात्र-छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, योजना के तहत प्रति छात्र प्रति बेड एक हजार रुपये हर महीने की दर से राशि दी जाएगी। वर्तमान में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 49 हजार छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।