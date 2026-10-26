बिहार में आरा मिल, वीनियर और प्लाईवुड उद्योगों के लाइसेंस नियम हुए सख्त, विस्तार के लिए समय सीमा तय

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में आरा मिल, वीनियर मिल और प्लाईवुड उद्योगों के संचालन को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। लाइसेंस का लगातार पांच साल तक नवीकरण नहीं कराने पर उसे रद किया जा सकेगा। नवीकरण में देरी पर 50 से 100 प्रतिशत तक जुर्माना देना होगा।

वहीं, उद्योग का स्थान बदलने, लाइसेंस हस्तांतरित करने और विस्तार की अनुमति के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 में संशोधन करते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।