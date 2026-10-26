गयाजी में 2500 करोड़ के विष्णुपद कॉरिडोर का फरवरी में PM कर सकते हैं शिलान्यास; धरोहरों को बचाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गयाजी। मोक्ष और शांति की भूमि गयाजी में विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में सरकार ने भी कदम बढ़ाए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, विष्णुपद कॉरिडोर की कार्ययोजना तैयार करने वाली कंपनी को बदल दिया गया है। नई कार्य एजेंसी की ओर से तैयार कॉरिडोर के प्रारूप को राज्य सरकार पहले ही अनुमोदित कर चुकी है।

25 सौ करोड़ की मिली मंजूरी

इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की कैबिनेट से 2,500 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी मिल चुकी है। अब कार्ययोजना के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा।

इसके बाद निविदा प्रकाशित कर निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। डीपीआर तैयार करने और निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, फरवरी 2027 में बोधगया में आयोजित होने वाले बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के दौरान विष्णुपद कॉरिडोर का शिलान्यास कराने की तैयारी है।

हालांकि, शिलान्यास की तिथि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिलान्यास के बाद कॉरिडोर निर्माण के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

कम से कम नुकसान के साथ सुविधाओं का होगा विस्तार

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, विष्णुपद कॉरिडोर की कार्ययोजना इस तरह तैयार की गई है कि धार्मिक स्थलों और पुरानी धरोहरों को कम से कम नुकसान पहुंचे तथा श्रद्धालुओं और आम लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें।