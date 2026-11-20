राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जाएगा।

इसके बाद राष्ट्रगान होगा। विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व और उसके मूल सिद्धांतों की जानकारी दी जाएगी।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने शुक्रवार को इस बारे में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया।

उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान देश की अनमोल धरोहर है। यह सामाजिक समरसता, संवाद और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।

पोस्टर, ड्राइंग और कोलाज बनाएंगे विद्यार्थी

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 26 को सभी स्कूलों की प्रार्थना सभा में एक छात्र और एक छात्रा को संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर पांच-पांच मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा।

मध्याह्न भोजन के बाद एक पीरियड में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच पोस्टर, ड्राइंग और कोलाज बनाने की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं, लाइब्रेरी पीरियड में संविधान के मूल सिद्धांतों पर क्विज प्रतियोगिता होगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जाएगा।