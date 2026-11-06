छठ घाटों पर सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक का होगा पुख्ता इंतजाम, बिहार सरकार ने खोला 8.43 करोड़ का खजाना

राज्य ब्यूरो,पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ पर श्रद्धालुओं को घाटों पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। छठव्रतियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 8.43 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया है।

इस राशि से राज्य के 18 नगर निगमों और 157 नगर पंचायतों के छठ घाटों पर बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार का जोर घाटों पर भीड़ प्रबंधन से लेकर रोशनी, स्वच्छता और महिलाओं की सुविधाओं तक व्यवस्था मजबूत करने पर है। 18 नगर निगमों को मिलेंगे 3.60 करोड़ रुपये विभागीय आदेश के अनुसार, राज्य के 18 नगर निगमों के लिए कुल 3.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक नगर निगम को छठ घाटों की व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इस राशि से घाटों की साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। नगर निगमों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। 157 नगर पंचायतों के लिए 4.83 करोड़ का अनुदान नगर पंचायतों में छठ की तैयारियों के लिए 4.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक नगर पंचायत को तीन लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि, नगर पंचायत देव को विशेष रूप से 15 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इस तरह शहरी निकायों के माध्यम से छोटे और बड़े शहरों के छठ घाटों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। भीड़ संभालने के लिए बनेंगे नियंत्रण कक्ष और वाच टावर छठ के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए अनुदान की राशि से अस्थायी नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और वाच टावर की व्यवस्था होगी।