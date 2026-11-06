छठ घाटों पर सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक का होगा पुख्ता इंतजाम, बिहार सरकार ने खोला 8.43 करोड़ का खजाना
बिहार सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता हेतु 8.43 ...और पढ़ें
HighLights
छठ घाटों के लिए बिहार सरकार ने 8.43 करोड़ स्वीकृत किए।
सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नगर निगमों, पंचायतों को सुविधाओं के लिए अनुदान मिलेगा।
राज्य ब्यूरो,पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ पर श्रद्धालुओं को घाटों पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। छठव्रतियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 8.43 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया है।
इस राशि से राज्य के 18 नगर निगमों और 157 नगर पंचायतों के छठ घाटों पर बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
सरकार का जोर घाटों पर भीड़ प्रबंधन से लेकर रोशनी, स्वच्छता और महिलाओं की सुविधाओं तक व्यवस्था मजबूत करने पर है।
18 नगर निगमों को मिलेंगे 3.60 करोड़ रुपये
विभागीय आदेश के अनुसार, राज्य के 18 नगर निगमों के लिए कुल 3.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक नगर निगम को छठ घाटों की व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस राशि से घाटों की साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। नगर निगमों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
157 नगर पंचायतों के लिए 4.83 करोड़ का अनुदान
नगर पंचायतों में छठ की तैयारियों के लिए 4.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक नगर पंचायत को तीन लाख रुपये मिलेंगे।
हालांकि, नगर पंचायत देव को विशेष रूप से 15 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इस तरह शहरी निकायों के माध्यम से छोटे और बड़े शहरों के छठ घाटों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है।
भीड़ संभालने के लिए बनेंगे नियंत्रण कक्ष और वाच टावर
छठ के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे देखते हुए अनुदान की राशि से अस्थायी नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और वाच टावर की व्यवस्था होगी।
इससे घाटों पर निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, श्रद्धालुओं को यात्री शेड
छठ घाटों पर आने वाली महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए यात्री शेड की व्यवस्था भी की जाएगी।
इसके अलावा घाटों पर अस्थायी शौचालय और यूरिनल बनाए जाएंगे, ताकि पर्व के दौरान स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की कमी न रहे। इन व्यवस्थाओं से खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वच्छता और सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोर
विशेष स्वच्छता अनुदान का उद्देश्य छठ घाटों को पर्व से पहले साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाना है। नगर निकायों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि से घाटों पर आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
छठ के दौरान सुबह और शाम अर्घ्य देने के समय सबसे अधिक भीड़ जुटती है। ऐसे में नियंत्रण कक्ष, सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और वाच टावर की व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
छोटे-बड़े शहरी निकायों तक पहुंचेगी सुविधा
सरकार के इस फैसले से राज्य के 175 शहरी निकायों में छठ घाटों की व्यवस्था सुधारने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। 18 नगर निगमों और 157 नगर पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान से स्थानीय स्तर पर तैयारियों को गति मिलेगी।
इसका उद्देश्य छठव्रतियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि लोक आस्था का महापर्व श्रद्धा और सुगमता के साथ संपन्न हो सके।
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