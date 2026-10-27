बिहार में बाढ़ की बालू-गाद से हुए नुकसान की होगी भरपाई, 22 जिलों के किसानों को मुआवजा देगी सम्राट सरकार

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इस वर्ष आई बाढ़ से खेत-चौर और पोखर-तालाब आदि में बालू, रेत और गाद जमा हो गया है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी आदि नदियों के बहाव क्षेत्र वाले पटना सहित 22 जिलों में यह समस्या अधिक है।

इस कारण उन जिलों में खेतीबाड़ी और मछली पालन के प्रभावित होने की आशंका है। किसान और मछली पालक परेशान हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने उन जिलाधिकारियों को वस्तुस्थिति का आकलन कर सरकार से राहत राशि की मांग करने का निर्देश दिया है।