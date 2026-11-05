बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर गिरी गाज, पत्नी और परिजनों के नाम पर बनाई थी करोड़ों की संपत्ति

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले की नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) सुशील कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की।

पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा स्थित आवास एवं कार्यालयों की तलाशी में सुशील कुमार, उनकी पत्नी चांदनी गुप्ता और स्वजन के नाम पर छह अचल संपत्तियों का पता चला है।

इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.37 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में करीब 28.54 लाख रुपये जमा होने की जानकारी भी मिली है। निगरानी के अनुसार, आरोपित के पास उनकी ज्ञात आय से करीब 110 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई है।