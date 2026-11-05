बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर गिरी गाज, पत्नी और परिजनों के नाम पर बनाई थी करोड़ों की संपत्ति
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर के ईओ सुशील कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की।
HighLights
ईओ सुशील कुमार के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की छापेमारी।
1.37 करोड़ की छह अचल संपत्ति का खुलासा हुआ।
ज्ञात आय से 110% अधिक संपत्ति मिली।
राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले की नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) सुशील कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की।
पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा स्थित आवास एवं कार्यालयों की तलाशी में सुशील कुमार, उनकी पत्नी चांदनी गुप्ता और स्वजन के नाम पर छह अचल संपत्तियों का पता चला है।
इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.37 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में करीब 28.54 लाख रुपये जमा होने की जानकारी भी मिली है। निगरानी के अनुसार, आरोपित के पास उनकी ज्ञात आय से करीब 110 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 131/26 दर्ज किया था। इसमें सुशील कुमार पर एक करोड़ 58 हजार 733 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
तीन ठिकानों में तलाशी जारी
मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संशोधित धारा 13 (2) और 13 (1) (बी) के तहत दर्ज किया गया है।
अनुसंधान के क्रम में निगरानी की टीम ने विशेष न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया।
इसके बाद तीन अलग-अलग तलाशी दल बनाकर पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा स्थित आवास एवं कार्यालयों की तलाशी शुरू की गई।
सुशील कुमार का पैतृक निवास सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के तरियामा में है, जबकि उनका वर्तमान पता पटना के भुसौला दानापुर में है। निगरानी ब्यूरो के अनुसार, देर शाम तक तीनों ठिकानों की तलाशी जारी है।
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