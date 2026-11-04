सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर SVU का शिकंजा, पटना से सहरसा तक छापेमारी; 10 लाख कैश बरामद

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पटना, सहरसा और औरंगाबाद में चल रहे तलाशी अभियान के दौरान अब तक करीब 10 लाख रुपये नकद मिलने की सूचना है। कार्रवाई के दौरान जांच टीम अधिकारी की संपत्ति, बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है।

सुबह-सुबह इंजीनियर के ठिकानों पर पहुंची SVU की टीम विशेष निगरानी इकाई की अलग-अलग टीमों ने बुधवार सुबह अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की जा रही है।

टीम ने संबंधित परिसरों में पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों की तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई। पटना के दो ठिकानों पर खंगाले जा रहे दस्तावेज पटना में अधीक्षण अभियंता के दानापुर गोला रोड और महेश नगर स्थित ठिकानों पर तलाशी ली गई। एसवीयू की टीम यहां संपत्ति से जुड़े कागजात, बैंक खातों और निवेश के रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। जांच का उद्देश्य अधिकारी की घोषित आय और उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों के बीच अंतर का पता लगाना है।

सहरसा से औरंगाबाद तक एक साथ छापेमारी पटना के अलावा सहरसा स्थित कार्यालय और आवास पर भी एसवीयू की टीम पहुंची। वहीं, अधिकारी के गृह जिले औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित वार्ड संख्या-18 के आवास पर भी तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि टीम करीब दो घंटे तक वहां रही। हालांकि, इस ठिकाने से किसी बरामदगी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तलाशी में मिले 10 लाख रुपये नकद, आगे भी बढ़ सकती है बरामदगी छापेमारी के दौरान करीब 10 लाख रुपये नकद मिलने की सूचना है। इसके अलावा जांच टीम दस्तावेजों, बैंक खातों, चल-अचल संपत्तियों और निवेश से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है।