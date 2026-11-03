बिहार में DPO रूबी कुमारी पर 2.45 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का आरोप, पति समेत 4 ठिकानों पर EOU का छापा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) के पद पर तैनात रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के ठिकानों पर मंगलवार को एक साथ छापेमारी की गई। दोनों पर ज्ञात आय से 2 करोड़ 45 लाख 84 हजार रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

EOU की प्रारंभिक जांच में यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 87.49 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में भी हलचल मची हुई है। 2.45 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, रूबी कुमारी और उनके पति पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में आर्थिक अपराध थाने में कांड संख्या 31/26 दर्ज किया गया है।

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 49 और 61(2) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(1)(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। कटिहार से किशनगंज तक चार ठिकानों पर छापेमारी मंगलवार को पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में EOU की टीमों ने चार स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें कटिहार के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित रूबी कुमारी का पैतृक मकान और उनका निजी अपार्टमेंट शामिल है।