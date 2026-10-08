बिहार के 4 जिलों में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के 5 ठिकानों पर छापा, आय से 64% अधिक संपत्ति का मामला

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। EOU की टीम ने योजना एवं विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारद कुमार दास के पांच ठिकानों पर छापेमारी की। गुरुवार को एक साथ पटना, मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तलाशी अभियान चलाया गया।

प्राथमिक जांच में इंजीनियर के पास आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 64 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। कार्रवाई के दौरान उनके आवास और अन्य परिसरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। EOU की टीम संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

पटना के तिलकामांझी स्थित आवास पर भी छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम ने पटना से जुड़े ठिकाने पर भी तलाशी ली। वहीं मुंगेर में तैनात इंजीनियर के तिलकामांझी स्थित हनुमान पथ आवास पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों की टीम घर में मौजूद दस्तावेज और अन्य सामान की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान संपत्ति से जुड़े कागजातों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का फोकस आय और संपत्ति के बीच के अंतर का पता लगाने पर है। फिलहाल तलाशी की कार्रवाई जारी है। चार जिलों में एक साथ पहुंची EOU की टीमें बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई ने इंजीनियर से जुड़े कुल पांच ठिकानों को कार्रवाई के दायरे में लिया है। इनमें पटना के अलावा मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के ठिकाने शामिल हैं।