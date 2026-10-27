खरगे के अपमान पर बिहार कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस ने मंगलवार को मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला फूंका।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की दलित पहचान को ले उन्हें अपमानित करने का प्रयास करती रही है। भाजपा-आरएसएस के लोग कांग्रेस अध्यक्ष को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।