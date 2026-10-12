बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिली राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजे 112 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के बाढ़ प्रभावित 1 लाख 60 हजार 201 परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये की दर से सोमवार को डीबीटी के माध्यम से 112.14 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिमोट दबाकर राशि भेजी।

प्रथम चरण में 15 सितंबर को आठ लाख 77 हजार 190 परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये प्रति परिवार की दर से 614.03 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई थी। अब तक कुल 10 लाख 37 हजार 391 बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 726.17 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान संबंधित विभाग के लोगों एवं प्रशासन के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य को बेहतर ढंग से किया गया। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राहत सहायता से जो परिवार वंचित रह गए हैं उन पात्र परिवारों को भी चिह्नित कर इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।