Samrat Cabinet: 5 जिलों में एयरपोर्ट, नौ में हेलीपोर्ट; 2027 की छुट्टियों का कैलेंडर भी तय

राज्य ब्यूरो, पटना। Samrat Cabinet Meeting: बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए प्रदेश के पांच जिलों में हवाई अड्डों और नौ आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट का निर्माण होगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित उड़ान योजना के तहत चैलेंज मोड में इनके नामांकन से जुड़े राज्य सरकार के दायित्वों के संकल्प प्रारूप को मंजूरी दी गई।

किशनगंज, छपरा, बेगूसराय, अररिया) और गोपालगंज में बनेंगे एयरपोर्ट

मंत्रिमंडल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज, छपरा, उलाव (बेगूसराय), फारबिसगंज (अररिया) और सबेया (गोपालगंज) हवाई अड्डों को उड़ान योजना में शामिल किया जाएगा।

वहीं, औरंगाबाद, बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और सीतामढ़ी में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य सरकार परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और उड़ानों के संचालन के दौरान सालाना 10 लाख रुपये प्रचार पर खर्च करेगी।

हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट से नजदीकी शहर तक मुफ्त पिकअप-ड्राॅप सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा करों में छूट, परिचालन खर्च में सहायता और उड़ानों के लिए निर्धारित वित्तीय सहयोग भी दिया जाएगा। इससे राज्य के अधिक क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने में मदद मिलेगी।