राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार शहरों को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। अब बिहार के हर शहर में दो-दो सिग्नेचर रोड विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को सभी डीएम को यह दायित्व दिया।

वे सचिवालय स्थित संवाद सभागार में आयोजित डीएम एवं एसएसपी-एसपी के साथ दो दिवसीय प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था समीक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उनके साथ संवाद का एक सशक्त इको-सिस्टम तैयार करें। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम से कहा कि हर शहर में सुव्यवस्थित बस स्टैंड की योजना बनाएं। ऊर्जा विभाग को पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री सौर प्रोत्साहन योजना-2026 के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 15 दिसंबर तक प्रत्येक जिले में एक गांव को चिह्नित कर उसे माडल सोलर गांव के रूप में विकसित करें।