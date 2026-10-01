बिहार में मध्यप्रदेश की तर्ज पर पान विकास आयोग बनाने की मांग, नीतीश कुमार से मिला चौरसिया समाज

राज्य ब्यूरो, पटना। चौरसिया समाज के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार काे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सात सर्कुलर रोड स्थित पर मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में पान विकास आयोग गठन की मांग की। सुभाष चन्द्र प्रसाद एवं नवीन कुमार उर्फ नगीना चौरसिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, विधान परिषद् में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ एवं मुख्य सचेतक संजय गांधी भी मौजूद थे।

चौरसिया समाज के प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार से कहा कि पान न केवल बहुपयोगी और औषधीय पौधा है, बल्कि यह बिहार की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है।

उचित संरक्षण एवं संवर्धन के अभाव में आज यह पौधा लुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में चौरसिया समाज की लम्बे समय से मांग रही है कि 'पान विकास आयोग' का गठन हो ताकि पान की फसल के उत्पादनकर्ताओं एवं उपभोगकर्ताओं के समक्ष उत्पन्न विकट समस्या का समाधान हो सके।