बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र: 7000 सैलरी, मेरिट पर सिलेक्शन; लॉ ग्रेजुएट्स चेक करें पूरी डिटेल
Bihar Nyaya Mitra Salary: बिहार में ग्रामीण स्तर पर मुकदमों और आपसी विवादों के जल्द निपटारे के लिए 'ग्राम कचहरी ...और पढ़ें
HighLights
ग्राम कचहरी न्याय मित्र की भूमिका और योग्यता।
वर्तमान में ₹7,000 मासिक मानदेय मिलता है।
पिछली भर्ती मेरिट के आधार पर हुई थी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में ग्रामीण स्तर पर विवादों के त्वरित निष्पादन और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ‘ग्राम कचहरी न्याय मित्र’ की अहम भूमिका होती है।
पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले इस पद को लेकर अक्सर युवाओं के मन में योग्यता, सैलरी और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवाल रहते हैं।
यह मुद्दा इस वजह से चर्चा में आया है, क्योंकि हाल ही में ग्राम कचहरी न्याय मित्र संघ कैमूर व भभुआ के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की।
इस मुलाकात में उन्होंने मानदेय बढ़ाने को लेकर एक लेटर भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने अपने मांग पत्र में न्याय मित्रों की सेवा को स्थायी करने तथा मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।
आइए जानते हैं कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र का काम क्या होता है, इसके लिए क्या योग्यता और उम्र सीमा चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है और अगली भर्ती को लेकर क्या नया अपडेट है...
1. क्या है बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र?
बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठ को कानूनी सलाह व सहायता प्रदान करने के लिए 'न्याय मित्र' की नियुक्ति की जाती है।
मुख्य कार्य: ग्राम कचहरी में आने वाले छोटे-मोटे दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) मामलों की सुनवाई में सरपंच और पंचों को विधिक (Legal) सहयोग देना।
योग्यता (Eligibility): न्याय मित्र के पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (LLB/Law Degree) होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
आयु सीमा: न्यूनतम 25 वर्ष से लेकर अधिकतम 65 वर्ष तक।
2. सैलरी (मानदेय) कितनी मिलती है? (Bihar Nyaya Mitra Salary)
ग्राम कचहरी न्याय मित्र का पद संविदा (Contractual) आधारित होता है। वर्तमान में न्याय मित्र को राज्य सरकार द्वारा नियत ₹7,000 प्रति माह का मानदेय (Honorarium) दिया जाता है।
पंचायती राज विभाग द्वारा संविदा कर्मियों एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों/कर्मियों के मानदेय में संशोधन व बढ़ोतरी पर समय-समय पर विचार और प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
3. आखिरी भर्ती कब हुई थी?
बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी न्याय मित्र (Gram Kachahari Nyaya Mitra) के रिक्त पदों पर फरवरी 2025 में बंपर भर्ती निकाली गई थी। इस दौरान कुल पद 2436 पद पर वैकेंसी निकली थी।
चयन प्रक्रिया: इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। उम्मीदवारों का चयन उनकी LLB स्नातक डिग्री के अंकों के आधार पर (Merit List) किया जाता है। आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क था।
4. अगली वैकेंसी पर क्या है नया अपडेट?
ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पदों पर सीधी नियमित बहाली नहीं होती, बल्कि पंचायतों में खाली पड़े पदों का ब्योरा जुटाने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है।
वर्तमान स्थिति: हाल ही में संपन्न हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत जिलों में तैयार मेधा सूची (Merit List) के आधार पर सत्यापन (Document Verification) और नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।
अगली भर्ती की संभावना: जिन पंचायतों में पूर्व निर्धारित पदों पर नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पद खाली रह जाएंगे या त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के कारण रिक्तियां बनेंगी, उनके लिए पंचायती राज विभाग जिलावार रिक्ति सूची एकत्र कर अगले चरण का भर्ती विज्ञापन जारी करेगा।
(यह जानकारी बिहार पंचायती राज बिहार की वेबसाइट और दैनिक जागरण की रिपोर्ट से ली गई है।)
यह भी पढ़ें- '2007 से दे रहे सेवाएं, अब मिले सम्मानजनक मानदेय', ग्राम कचहरी न्याय मित्रों ने नीतीश कुमार से की मुलाकात