पीएम मोदी के 25 साल पूरे होने पर बिहार कैबिनेट ने जताया आभार, 13 लाख करोड़ के सहयोग का किया जिक्र

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार को विकास की दिशा में केंद्र सरकार का उल्लेखनीय सहयोग मिला है।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिवालय सभागार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के वंचित और गरीब वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। पिछले 12 वर्षों में बिहार को केंद्र से मिले सहयोग के लिए उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बिहार को उद्यमिता, रोजगार और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 25 वर्षों की जनसेवा यात्रा में राष्ट्र और नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया और आम लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी।