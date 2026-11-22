राज्य ब्यूरो, पटना। अब प्रदेश में संकरी सड़क वाले इलाकों में ऊंची इमारत बनाने के लिए भूखंड मालिकों को पहले सड़क के लिए अपनी जमीन छोड़नी होगी। सड़क की चौड़ाई कम से कम 3.7 मीटर होने पर ही भवन निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। राज्य सरकार के नए बिल्डिंग बायलाज में यह व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य शहरों में ऊंची इमारतों के साथ आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता सुनिश्चित करना है।

सड़क चौड़ी करने के लिए दोनों तरफ के मालिकों को देनी होगी जमीन नए नियम के अनुसार, हर भवन या भूखंड के सामने कम से कम 3.7 मीटर चौड़ा सार्वजनिक या निजी रास्ता होना जरूरी है। यदि किसी मोहल्ले में सड़क इससे कम चौड़ी है तो उसे चौड़ा करने के लिए दोनों तरफ के भूखंड मालिकों को जमीन छोड़नी होगी।

जमीन का निर्धारण सड़क की मौजूदा मध्य रेखा को आधार बनाकर किया जाएगा। इससे किसी एक तरफ के भूखंड मालिक पर पूरी जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी। जमीन देने पर एफएआर का मिलेगा लाभ भूखंड मालिकों को स्वेच्छा से सड़क निर्माण के लिए जमीन देने की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण को देनी होगी। सरकार ने इसके बदले उन्हें राहत भी दी है। सड़क के लिए छोड़ी गई जमीन को भूखंड के कुल क्षेत्रफल में शामिल मानकर एफएआर की गणना की जाएगी। इससे जमीन छोड़ने के बावजूद मालिक को मिलने वाले एफएआर का लाभ शेष भूखंड पर निर्माण में मिल सकेगा। ऊंची इमारतों में आइटी कक्ष बनाना भी अनिवार्य नए बायलाज में ऊंची इमारतों के लिए अलग सूचना एवं संचार (आइटी) कक्ष बनाना भी अनिवार्य किया गया है। यह कक्ष मुख्य प्रवेश द्वार के पास होगा। इसकी लंबाई तीन मीटर, चौड़ाई चार मीटर और ऊंचाई तीन मीटर रखनी होगी।