राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में लागू नए बिल्डिंग बायलॉज 2026 के तहत कुछ श्रेणी के भवनों के निर्माण में स्व-प्रमाणन (सेल्फ अप्रूवल) की सुविधा दी गई है।

इससे भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान होगी और फायर एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भवन मालिक अग्नि सुरक्षा के नियमों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें भवन में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। नियमों की अनदेखी करने पर भवन सील भी किया जा सकेगा।

पैनलबद्ध टेक्नीशियन की बड़ी जिम्मेदारी

नगर विकास विभाग की जानकारी के अनुसार नए बिल्डिंग बायलॉज के प्रविधान के अनुसार सेल्फ अप्रूवल के दायरे में आने वाले भवनों की योजना तैयार करने वाले पैनलबद्ध टेक्नीशियन की जिम्मेदारी होगी कि वे अग्नि सुरक्षा के जरूरी उपाय सुनिश्चित करें।

इसमें अग्निशामक यंत्र, आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते, अग्नि अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, होज और आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी का भंडारण शामिल है। यानी फायर एनओसी से छूट मिलने के बावजूद भवन में आग से बचाव की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी।