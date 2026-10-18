बिहार में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा: ICAR पटना में 61.60 लाख की लागत से बनेगी स्पान उत्पादन इकाई

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में मशरूम स्पान उत्पादन व प्रदर्शन इकाई की स्थापना की सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

इस पर 61 लाख 60 हजार 741 रुपये सरकार खर्च करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में स्थापित की जाएगी।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना तथा कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने कहा कि बिहार मशरूम उत्पादन में पूरे देश में नंबर वन है और राज्य में इसके उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को कम लागत वाली कृषि गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जाए।